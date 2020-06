Movida a Gemona, chiuso un bar

I Carabinieri hanno bloccato la movida a Gemona del Friuli intervenendo questa notte, intorno all'una, in un locale del centro dove era stato segnalato un assembramento. I militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, che 24 ore prima avevano chiuso un locale a Tolmezzo per lo stesso motivo, hanno proceduto al controllo di un bar dove erano presenti un centinaio di persone. Sono state rilevate distanze interpersonali non consone al rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.

I clienti, insomma, erano troppo vicini o non indossavano le mascherine laddove necessario. Il bar è stato chiuso per cinque giorni. Adesso sarà il Prefetto di Udine a decidere se confermare la chiusura e se eventualmente estendere la misura, in base alle circostanze segnalate dai militari dell'Arma.