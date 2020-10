Movida a Pordenone, i bar rispettano le regole

Nel corso del fine settimana, la sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pordenone ha intensificato l’attività di controllo in materia anti-Covid-19, per monitorare eventuali comportamenti scorretti dei cittadini del capoluogo e dei comuni limitrofi, in particolare nei pressi dei locali pubblici.

Durante le attività sono stati controllati due bar del centro di Pordenone senza accertare inosservanze delle norme vigenti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. In totale nel weekend, con l’ausilio della Squadra motociclisti del Nucleo Radiomobile, sono stati controllati 144 veicoli e 165 persone, di queste sono stati sanzionati otto automobilisti che hanno violato norme di comportamento quali mancato uso cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare durante la guida.