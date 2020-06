Movida a Trieste, rissa tra giovani e spunta un coltello a serramanico

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo croato di 22 anni, residente a Trieste. L’intervento verso l'una dopo che alcuni steward, presenti in via Torino per il servizio di controllo della “Movida”, hanno lanciato l'allrme, notando due persone che stavano litigando.

All’arrivo della Volante, il giovane si è mostrato insofferente e violento, al punto che, nel trasporto in Questura per il compimento degli accertamenti necessari, dopo aver colpito ripetutamente con calci il finestrino posteriore dell’autovettura di servizio, è riuscito a romperne il vetro, provocandone il distacco totale.

L’altro ragazzo coinvolto nella lite, un giovane cittadino italiano, è stato denunciato a piede libero perché risultato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 13 centrimetri.