Movida a Trieste, sabato sotto controllo

Anche ieri sera sono proseguiti i controlli anti-movida delle forze dell'ordine a Trieste, per prevenire assembramenti e assicurare il rispetto delle norme anti Covid-19. Dalle 19 all'1, sono state monitorate le aree più 'sensibili' della città. Dopo che venerdì si erano registrati dei problemi, in particolare nella tarda serata, ieri non ci sono state criticità.

Le Volanti della Polizia di Stato hanno sanzionato due persone che non indossavano i dispositivi di protezione, una in via Ghega alle 18.30 e l'altra alle 23 in via di Cavana.

Inoltre, ieri sera un triestino classe 1961 è stato denunciato per procurato allarme. L'uomo aveva segnalato alla sala operativa della Questura tramite il 112 che una donna era intenzionata a suicidarsi. Giunti a casa della donna, gli operatori della Volante l'hanno trovata tranquilla e senza alcun proposito autolesionista.