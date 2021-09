Movida e sicurezza, controlli intensificati a Trieste

A seguito dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica indetta dal Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, venerdì e sabato sera, il Questore Irene Tittoni ha disposto in alcune zone della città controlli straordinari, alla luce dei recenti gravi episodi di violenza e per monitorare le ormai note zone della movida.

Nel corso dell’attività, il personale interforze ha controllato 185 persone, 48 Green Pass, 65 esercizi pubblici e 21 veicoli.

In particolare, dagli accertamenti effettuati a carico di cui cittadini kosovari sono emerse un’inottemperanza all’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale e la violazione del divieto di avvicinamento in prossimità di locali pubblici o aperti a pubblico e di pubblici esercizi. Motivi per i quali i due sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.

Ieri sera, inoltre, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno del 1981 inottemperante a un Daspo urbano messo dal Questore, mentre sabato mattina è stato deferito per resistenza a pubblico un cittadino marocchino del 1992. Il suo atteggiamento e comportamento molesto in un bar di riva Grumula ha fatto intervenire una Volante, che lo ha identificato. L’uomo ha opposto resistenza agli operatori.