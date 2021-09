Mucca salvata in un dirupo scosceso a Malga Monteriu

Delicato intervento per i pompieri di Tolmezzo che hanno recuperato una mucca incinta, rimasta bloccata in un dirupo nei pressi della Malga Monteriu, tra Sauris e Socchieve.

La chiamata alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Udine è arrivata poco prima di mezzogiorno. La squadra dei pompieri di Tolmezzo si è subito attivata; giunta sul posto, dopo aver percorso tortuose strade forestali, ha trovato il proprietario dell’animale che ha comunicato la posizione esatta.

La squadra, composta anche da personale speleo alpino fluviale, si è avvicinata alla bovina, constatando come, malgrado una caduta di circa dieci metri, seppur con qualche ferita, appariva in buone condizioni, ma era impossibilitata a risalire fino al sentiero.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto a preparare l’animale per il trasporto: per poter lavorare in sicurezza, hanno liberato la zona e hanno poi imbragato la mucca. Dopo aver valutato i tempi e la difficoltà di un recupero a mano, hanno richiesto assistenza alla Protezione civile che ha inviato l’elicottero. Il velivolo ha agganciato l’imbracatura e ha trasportato la mucca fino alla Malga Monteriu, dove è stata visitata da un veterinario che ha confermato come mamma e vitellino fossero in buone condizioni. L’intervento si è concluso alle 18 circa.