Muffe e prodotti mal conservati nel bar dell'ospedale

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nas ha realizzato, di concerto con il Ministero della Salute, una campagna di controlli a livello nazionale presso i bar e i servizi di ristoro ubicati all’interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati.

Principale finalità del servizio è la tutela del cittadino che, accedendo a tali centri per motivi sanitari, deve potersi rivolgere in sicurezza ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande. I Carabinieri del Nas di Udine hanno denunciato il responsabile di un bar, all’interno del nosocomio di Tolmezzo, poiché ritenuto responsabile di aver detenuto, per la successiva somministrazione, alimenti in cattivo stato di conservazione. Sequestrati 15 chili di alimenti (pomodori e insalata) conservati all’interno di un frigorifero, risultati invasi da muffe e in evidente stato di deterioramento.

Lo stesso Nas di Udine, comandato dal capitano Fabio Gentilini, ha eseguito un altro controllo all’ospedale di Latisana e ha denunciato la legale rappresentante per aver omesso la manutenzione periodica dei dispositivi antincendio. Elevate sanzioni per la mancanza di idonea cartellonistica recante il divieto di fumare. Le multe ammontano a un totale di 1.500 euro.

Gli interventi condotti negli ultimi giorni a livello nazionale, hanno interessato 382 esercizi collocati all'interno di strutture sanitarie, dei quali 132 hanno evidenziato irregolarità.

Complessivamente sono stati denunciati 10 titolari di bar per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sanzionati altri 128 per violazioni amministrative, con sanzioni pecuniarie pari a 125mila euro. Tra le irregolarità accertate dai Carabinieri dei Nas c'è anche l’inosservanza delle misure anti-Covid. In particolare, in 17 casi è stata rilevata l'assenza di cartelli indicanti il numero massimo di avventori ammessi e le norme di comportamento degli utenti, la presenza di gel disinfettante nonché la mancata esecuzione della pulizia e sanificazione dei locali.

Nei casi più gravi è stato constatato il sovraffollamento di clienti nell’esercizio e gravi inadempienze alle restrizioni in materia di contenimento. Ulteriori sanzioni sono state contestate per la carenza igienica degli ambienti di preparazione e vendita degli alimenti, la mancata indicazione agli utenti degli allergeni presenti negli alimenti offerti in vendita, particolarmente rischioso in casi di soggetti sensibili e a rischio, e l’assenza di tracciabilità dei prodotti.

Alcune situazioni rilevate dai Carabinieri Nas hanno evidenziato alimenti in stato di alterazione, invasi da muffe e scaduti di validità, ma anche locali mantenuti con sporcizia pregressa e servizi igienici con rubinetteria e sanitari ossidati e con presenza di stratificazione di calcare.