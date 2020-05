Muggia, gara automobilistica clandestina

Nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14, alla Sala operativa del Commissariato della Polizia di Stato di Muggia è arrivata la segnalazione di due auto, un'Audi A3 e una Peugeot 106 rally, lanciate in una sfida a tutto gas sul lungomare, in direzionde del valico di San Bartolomeo. Una Volante che si trovava in zona si è posizionata, assieme al personale dell'Esercito Italiano, all'incrocio di Darsella, intimando l'alt alle due vetture, giunte poco dopo ad altissima velocità.

I guidatori, anzichè fermarsi, hanno svoltato in direzione di Chiampore; è nato così un inseguimento a tutta velocità con la Volante, fino al Santuario di Muggia Vecchia, dove i poliziotti sono riusciti a fermare le due macchine. I due guidatori, due giovani muggesani di 21 e 23 anni, sono stati denunciati in base all'articolo 9 ter del Codice della Strada, che vieta le gare automobilistiche. La 'bravata' è terminata con il sequestro delle auto e il ritiro delle patenti.