Muggia, rimosse 2,5 tonnellate d'indumenti abbandonati dai migranti

Due tonnellate e mezze di abiti sono stati abbandonati in tre mesi a Muggia da migranti entrati in Italia dalla rotta balcanica. Abiti, scarpe, zaini, avanzi di cibo e alcuni bivacchi sono sono stati scoperti e rimossi al Comune in sei distinti interventi di pulizia, realizzati da ottobre a dicembre, in particolare nella zona dei Laghetti delle Noghere e vicino a Rio Ospo.

Alla luce dell’intensificarsi del fenomeno, l’Amministrazione comunale ha deciso di aumentare gli interventi con una pulizia a settimana, fino a metà maggio.

"Si tratta, purtroppo, di una situazione nella quale è come svuotare il mare con un bicchiere – ha detto il sindaco di Muggia, Paolo Polidori - nonostante i fondi regionali e l'impegno del Comune, la quantità di vestiti abbandonati è in crescita costante. Spesso le organizzazioni criminali che gestiscono i transiti lungo la rotta balcanica, mettono a disposizione dei migranti vestiti di ricambio, che vengono indossati dopo aver abbandonato quelli vecchi per raggiungere Trieste e iniziare così l'iter dell'accoglienza. Non è possibile, tuttavia, perpetrare questa situazione, e che il nostro territorio venga deturpato sempre più da montagne di rifiuti abbandonati, lasciando i Comuni alla mercé del ricatto della finta e ipocrita accoglienza, che va a ingrassare chi lucra anche con i soldi dei migranti”.