Multa a una scuola paritaria di Udine per la cucina sporca

Una sanzione da 3mila euro è stata elevata dai carabinieri del Nas di Udine nei confronti di una scuola paritaria di Udine dopo che la sua mensa, assieme a quella di altri tredici plessi della città e dell’hinterland, è stata controllata dal punto di vista delle condizioni igienico sanitarie.

I militari, in particolare, hanno notato il fatto che dei macchinari per la preparazione dei cibi non fossero adeguatamente puliti. Non solo: mancavano le regole che l’istituto si è dato per la gestione della cucina e della dispensa. I controlli dei Nas, nelle scuole, si sono svolti tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.