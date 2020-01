Multimedialità e sicurezza con il Prefetto Gabrielli

Si terrà giovedì 23 gennaio al Consorzio Universitario di Pordenone, dalle 11.20, il convegno ‘Multimedialità e Sicurezza’, che vedrà fra gli altri la partecipazione del Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Durante il convegno, saranno illustrate tecnologie e soluzioni di sicurezza sviluppate dai laboratori di ricerca insediati nella sede universitaria di Pordenone e da aziende del territorio.

Si parte con i saluti istituzionali del professor Giuseppe Amadio, presidente del Consorzio Universitario di Pordenone; a seguire gli interventi del professor Angelo Montanari, Prorettore dell’Università di Udine su ‘Laboratori di ricerca dell’Università di Udine a Pordenone’; del professor Gianluca Foresti, Direttore del Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche su ‘Nuove Tecnologie per la Sicurezza: dalla Realtà Aumentata all’Intelligenza Artificiale’; di Giuseppe Merlino, docente di Applicazioni Integrate su dispositivi mobili e Amministratore Delegato Alea S.r.l. su ‘Comunicazioni mission critical su rete 4G e 5G’; di Guglielmo Berlasso, commissario straordinario con competenze operative per l’integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a tutela della pubblica incolumità, su ‘Tecnologie per la videosorveglianza’. Chiuderà il prefetto Gabrielli. A seguire, visita al Consorzio Universitario con esposizione di progetti di ricerca alle 13.