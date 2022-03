Municipio di San Vito nel mirino dei ladri

Brutta sorpresa questa mattina in Municipio a San Vito al Tagliamento. I primi dipendenti arrivati al lavoro si sono accorti della mancanza di alcuni device, tra cui cellullari di servizio e pc portatili, che non erano più al loro posto.

Subito è stato effettuato un censimento del materiale trafugato. “Sono spariti una trentina di dispostivi – precisa il sindaco Alberto Bernava –, apparecchi in via dismissione, ma che ci facevano comodo. Purtroppo è una situazione spiacevole”, conclude.

Al lavoro per individuare i responsabili è la Polizia locale di San Vito che non ha riscontrato segni evidenti di effrazione. Per le indagini saranno prese in considerazione anche le immagini della videosorveglianza esterna del Municipio, che potrebbero fornire qualche indizio in più.

Il valore totale della merce rubata si aggira attorno ai cinque mila euro ma, fortunatamente, come sottolinea il primo cittadino, sui computer rubati non erano stati caricati dati sensibili della cittadinanza.