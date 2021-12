Muore a 14 anni, lutto a Fiumicello Villa Vicentina

Comunità in lutto a Fiumicello Villa Vicentina per la morte improvvisa di una giovane di 14 anni che, all'inizio della settimana, era stata colta da un grave malore che aveva richiesto il suo immediato ricovero in terapia intensiva, al Cattinara di Trieste.

Tutti avevano sperato, in questi giorni, che potesse tornare alle sue passioni e alla sua vita normale, insieme alla famiglia, ai compagni di scuola e della pallavolo, una delle sue passioni.

Anche le ultime speranze, però, si sono spente nella giornata di oggi, quando è stata decretata la sua morte cerebrale. I genitori, affranti dal dolore, nel grave lutto per la perdita della loro figlia, hanno deciso di donare i suoi organi per permettere a chi sta ancora lottando per la propria vita, di avere una prospettiva per il futuro.

"Non ci sono parole per descrivere il dramma che si è consumato nel nostro paese. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di lutto" le parole del sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin.