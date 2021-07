Muore a 25 anni, dopo il tragico incidente in moto

Non ce l'ha fatta a Matteo Tancredi, il 25enne di Cervignano del Friuli che, intorno alle 20.30 del 17 luglio, era rimasto vittima di un grave incidente accaduto tra Grado e Aquileia lungo la regionale.

Allora, per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità (la strada era rimasta chiusa al traffico - con code - per permettere le operazioni di soccorso), il 25enne aveva perso il controllo della sua due ruote ed era finito contro il guardrail. Si era trattato di una fuoriuscita autonoma, che non aveva altri mezzi.

Le sue condizioni erano parse subito gravissime; il giovane era stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, accolto in terapia intensiva.

Oggi la triste notizia della sua morte. Troppo gravi le ferite che aveva riportato. I parenti hanno scelto di donare i suoi organi; un gesto di generosità, nel dramma, per salvare altre vite umane. Tutta la comunità di Cervignano piange la sua drammatica e prematura scomparsa.