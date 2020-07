Muore dopo il volo nel pozzo, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Gorizia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte del piccolo Stefano, il bambino di 13 anni che ha perso la vita dopo essere caduto all'interno di un pozzo profondo 30 metri, mentre stava giocando con gli amici, durante un'attività organizzata dal campo estivo dei salesiani, in una porzione del parco di Palazzo Coronini Cronberg, a Gorizia.

Le indagini, delegate dalla magistratura alla Polizia di Stato, sono in capo al pm Ilaria Iotti e hanno l'obiettivo di fare chiarezza sui contorni della tragedia, in particolare sulle condizioni di sicurezza della rete posta a protezione del pozzo.

Questa mattina, con ogni probabilità, sarà conferito l'incarico per l'esecuzione dell'esame autoptico sul corpo del piccolo. È possibile che ci sia l'iscrizione, di una o più persone, nel registro degli indagati.

Il procuratore di Gorizia facente funzioni in questo periodo di assenza del titolare (il procuratore Massimo Lia), la dottoressa Laura Collini, è in stretto contatto con il pm che segue le indagini.