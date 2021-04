Muore dopo l’incidente contro un tiglio, al via il processo

Ci sono voluti quasi cinque anni, ma finalmente i familiari di Francesco Maria Tomasso e Studio3A, che li assiste con l’avvocato Marco Frigo, del foro di Padova, hanno avuto una prima, importante risposta dalla giustizia: nell’udienza di oggi, accogliendo le richieste del Pm Paolo Ancora, cui si è unito il legale della parte offesa, il Gup del tribunale di Gorizia, Flavia Mangiante, ha rinviato a giudizio tre funzionari dell’Anas per il reato di omicidio stradale in concorso per la morte del 34enne di Monfalcone.

A loro si contesta di non aver fatto rimuovere, o almeno proteggere con delle barriere, il possente tiglio contro il quale il giovane si è schiantato dopo aver perso il controllo della sua Fiat 600 e che, per l’accusa, e secondo quanto sostengono da anni i suoi cari, non si doveva trovare in quell’aiuola spartitraffico all’incrocio tra la statale 55, che la vittima stava percorrendo quel maledetto 25 luglio 2016, e l’ex provinciale 13, a Savogna d’Isonzo. Non a caso oggi, al solito troppo tardi, quella pianta è stata tagliata.

I legali dei tre imputati, che non sono comparsi in aula, hanno sostenuto invano il non luogo a procedere e non hanno chiesto riti alternativi per i loro assistiti: affronteranno il processo, che inizierà nell’udienza fissata per il 12 novembre, avanti il giudice monocratico di Gorizia. I congiunti di Tomasso, attraverso l’avvocato Frigo, si sono già costituiti parte civile.