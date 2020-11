Muore dopo l'intervento, la Procura apre un fascicolo

Era stato operato il 10 novembre all’ospedale di Udine e il decorso post operatorio sembrava regolare, ma la notte del 20 novembre, in poche ore, si è consumato il dramma: inutile la corsa al Pronto Soccorso, un’inspiegabile e incontrollabile emorragia se lo è portato via, a soli 51 anni.

La Procura di Udine, riscontrando l’esposto presentato dalla moglie della vittima, assistita da Studio3A-Valore, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti, per la morte di Carlo Quazzo di Lestizza e ha disposto l’autopsia sulla salma.

L'uomo, che oltre alla moglie lascia quattro figli, due dei quali ancora piccoli, e che era molto conosciuto e ben voluto nel suo comune (abitava a Sclaunicco), per il quale si era anche candidato come consigliere comunale alle ultime elezioni, era stato sottoposto a un intervento di legatura delle varici esofagee, un’operazione sulla carta di routine e perfettamente riuscita, a detta dei medici, tanto da essere dimesso già l’indomani, cioè l’11 novembre. Poi, il 20 novembre, la situazione è precipitata e per Quazzo non c'è stato nulla da fare.

Accogliendo le istanze della famiglia, il pm Letizia Puppa ha aperto un fascicolo e ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e la perizia autoptica, nominando come propri consulenti tecnici il medico legale Antonello Cirnelli e il primario di Chirurgia Generale del Policlinico San Giorgio di Pordenone, Ernesto Angelucci. L’incarico sarà conferito giovedì 3 dicembre, quando l’esame sarà effettuato al cimitero di San Vito di Udine, dove la salma è conservata in attesa di sepoltura (i funerali sono già stati celebrati). Alle operazioni peritali parteciperà anche un medico legale messo a disposizione da Studio3A come consulente di parte della famiglia, che si aspetta verità, prima ancora che giustizia.