Muore durante la gira in moto, nuovo lutto a Castions

La morte di Stefano Strizzolo, il 28enne di Castions di Strada che si è spento in seguito al terribile incidente in moto nel tardo pomeriggio della vigilia di Pasqua, ha portato nuovo dolore in una comunità già duramente provata negli ultimi mesi.

All'altezza di una curva, il giovane è stato sbalzato dalla due ruote, volando oltre il guardrail nella scarpata. I primi a dare l'allarme sono stati gli amici che si trovavano con lui. Nell'urto il ragazzo ha subìto un violento trauma e le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, dove si è spento poco dopo. Sul posto, oltre al personale sanitario, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che dovranno ora ricostruire la dinamica della tragedia.

"Era una persona dal cuore immenso e dall'animo gentile", ricorda la sorella Elena. "Era amato da molte persone e aveva tanti amici. Nel suo lavoro - era rappresentante della ditta Folletto, ndr - era un leader nelle vendite e la sua dedizione all'attività era immensa. Ma la sua passione più grande erano le moto".

Una passione ereditata da papà Arnaldo. Con l'adorata mamma Monica aveva il rapporto più stretto. "Una famiglia unitissima la nostra, era un periodo bellissimo della nostra vita e Stefano era felicissimo. Aveva tanti progetti e solamente 28 anni. Siamo devastati. Era il mio unico fratello, gli volevo un bene dell'anima e sarà per sempre nei nostri cuori".

“Il dolore per la perdita di Stefano è fortissimo” ha detto il sindaco di Castions, Ivan Petrucco, a Telefriuli. Il primo cittadino lo ricorda come "un ragazzo solare, pieno di vita, molto educato e sempre con il sorriso".

Petrucco è senza parole, dopo l’ennesima tragedia che colpisce la comunità, anche perché conosce bene la famiglia di Strizzolo, molto nota e stimata in paese.

Un nuovo lutto, che rinnova il dolore del paese, di nuovo sotto shock: Stefano è il terzo giovane mancato dall'inizio dell'anno. Il 15 gennaio aveva perso la vita, sempre in un incidente in moto, Federico Codarini, 16 anni. Il 21 gennaio la tragica morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Lauzacco, dopo essere stato investito da una putrella.