Muore folgorato il primo giorno di lavoro, rinviati a giudizio i vertici dell'azienda

Il Gip del Tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin, nell’udienza preliminare del processo per la morte bianca di Donato Maggi, ha rinviato a giudizio i vertici della Friul montaggi srl per la quale il 37enne, rimasto folgorato il 7 agosto 2018 nel cementificio di Fanna (estraneo alla vicenda) lavorava. I familiari dell’operaio, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A. e dall’avvocato Marco Frigo, si sono costituiti parte civile.

Il Pubblico Ministero Federico Facchin, titolare del fascicolo per omicidio colposo, con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non ha acconsentito al patteggiamento richiesto dai legali difensori, fissando la prossima udienza al 17 novembre, davanti al giudice monocratico di Pordenone.

Maggi, che era originario di Carosino (Taranto), e che, dopo essersi sposato, da soli 5 mesi, si era stabilito a Ragogna, era stato assunto con contratto a tempo determinato (dal 7 agosto all’1 settembre) da un'agenzia interinale in somministrazione di lavoro dalla ditta di Porpetto; era al suo primo giorno lavorativo, ma non avrebbe ricevuto alcuna formazione specifica in materia di sicurezza. L’operaio era stato trovato accasciato sul trasformatore, all’interno della cabina elettrica. Gli inquirenti hanno concluso che Maggi non conosceva i pericoli potenziali e i rischi specifici; svitando i bulloni su ordine del suo superiore, sarebbe entrato in contatto con parti in tensione elettrica che gli hanno causato la scossa fatale.