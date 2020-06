Muore il benzinaio, Valli del Natisone in lutto

Lutto nelle Valli del Natisone per la prematura scomparsa di un benzinaio di 54 anni, trovato senza vita nel pomeriggio di ieri. L'uomo, molto amato e stimato, è deceduto improvvisamente suscitando vasto cordoglio. L'imprenditore viveva a San Leonardo dove gestiva, con la famiglia, una pompa di benzina nella frazione di Cemur.

Dopo l'allarme, lanciato con una telefonata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto i sanitari, anche con l'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

A nulla sono valsi i soccorsi e non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, il corpo è stato affidato ai familiari per la celebrazione del funerale.

L'uomo era molto noto anche nel gruppo degli alpini: anche le penne nere sono in lutto.