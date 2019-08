L’anziano che assisteva era morto. Così la badante ha pensato di sottrarre il bancomat intestato all’80enne e utilizzarlo per fare cinque prelievi, per un importo complessivo di oltre 2mila euro. I carabinieri di Martignacco, però, hanno scoperto la truffa e hanno denunciato la donna, una 63enne residente in zona, per furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.