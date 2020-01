Muore nel Cpr, nessuna responsabilità delle Forze dell'ordine

Continua a far discutere la morte di un ospite del Cpr di Gradisca, un georgiano di 38 anni che domenica, nel primo pomeriggio, si è spento in ospedale a Gorizia. Sul decesso, la Procura ha aperto un'indagine per chiarire i contorni di quanto accaduto e ha disposto l'autopsia.

Dopo la tragedia, l'Assemblea No Cpr ha postato sulla sua pagina Facebook un video, girato all'interno della struttura, nella quale è ripreso uno scontro tra le forze dell'ordine e i migranti. Il gruppo No Cpr - che fin da subito si è mobilitato contro l'apertura del Centro per i rimpatri, organizzando anche presidi e manifestazioni (l'ultima questo pomeriggio) - accusa agenti e militari a presidio della struttura di aver represso con eccessiva brutalità una rissa.

Immediata la replica del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia di Gorizia. "La morte - si legge nella nota - non è imputabile in alcun modo alle Forze dell’Ordine le quali con crescente difficoltà operano all’interno del centro, intervenendo a sbrogliare situazioni critiche per garantire la sicurezza di tutti e il rispetto delle leggi. L’immigrato era rimasto coinvolto qualche giorno fa in

una rissa tra trattenuti, per la quale aveva subìto un processo venendo condannato. All’interno del Cpr ci sonotelecamere a garanzia dei migranti e degli operatori dell’ente gestore Edeco che, in numero insufficiente, e con difficoltà viste le minacce che subiscono, gestiscono il centro e gli immigrati".

"Le telecamere possono inoltre certificare l’operato delle Forze dell’Ordine sempre cristallino e professionale sebbene subiscano insulti, lanci di oggetti e anche di urina. Gli immigrati si sentono all’ultima spiaggia e si comportano di conseguenza", spiegano ancora dal Sap. "Dal Centro si dovrebbe uscire solo per essere rimpatriati nei Paesi di origine, previo riconoscimento delle Autorità Consolari. Quello che deve fare riflettere è l’assenza di sanzione per la violazione delle regole. Infatti è vietato introdurre telefonini con telecamera ma se si viene sorpresi con uno smatphone non succede nulla. Dal Centro è vietato uscire ma se si scappa non succede nulla. Per queste ragioni respingiamo le accuse o i sospetti di brutalità rivolte alle Forze dell’Ordine. Il Sap - conclude la nota - è dalla parte della legalità e della legge".