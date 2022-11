Muore nel frontale tra due auto in Tangenziale

Tragedia nella prima serata, intorno alle 19.30, lungo la tangenziale, nel tratto in comune di Tavagnacco, all'altezza della Salus.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente e una vettura si è ribaltata. Nel violento impatto, una persona ha perso la vita per le gravissime e lesioni riportate; il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito in modo serio, incastrato nell'abitacolo.

L'allarme è scattato immediatamente con una chiamata al Nue 112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto un'automedica e un'ambulanza.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno liberato il guidatore intrappolato, in piena sinergia con il personale sanitario, che l'ha poi trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Notizia in aggiornamento