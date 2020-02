Muore nel rogo del suo appartamento

Un violento rogo scoppiato nella notte, intorno alle 3, in via San Pelagio, a Tricesimo, in una palazzina Ater, al primo piano (rialzato), ha causato la morte di una persona e il ricovero in ospedale di 13 altri inquilini. Sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco con tre mezzi dal Comando di Udine e due dal Distaccamento di Gemona del Friuli che hanno lavorato per ore, rientrando solo poco dopo le 9.30 di oggi. La palazzina è stata fatta evacuare completamente. Tre delle persone intossicate sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Numerosi i mezzi inviati dalla Centrale Sores di Palmanova per i soccorsi.

Sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, comandato dal tenente Antonio Tomaiuolo, che ha seguito le operazioni di soccorso sul posto, e della locale stazione; in via Pelagio anche il comandante della Compagnia di Udine dei Carabinieri, il capitano Romolo Mastrolia.

A perdere la vita è stata una donna di 74 anni che viveva da sola al primo piano, R.E. le sue iniziali, deceduta probabilmente per intossicazione da fumo. Gli altri inquilini degli alloggi (sei appartamenti su tre piani) sono stati fatti evacuare, messi in salvo anche dai balconi grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. L'appartamento da cui è partito il rogo è stato dichiarato inagibile ed è stato interdetto l'accesso anche a una camera da letto dell'alloggio sovrastante.

I Vigili del Fuoco hanno soccorso gli inquilini utilizzando l'autoscala: il fumo prodotto dalla combustione al primo piano, infatti, hai invaso completamente la tromba delle scale, rendendo impossibile il suo utilizzo per scendere dai piani più alti.

Tutt'ora il vano scale è intriso di sostanze tossiche e di fumo; sarà necessario far intervenire una ditta specializzata per la pulizia. Sul posto è intervenuto il funzionario dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, Eugenio Bagnarol. Le persone sono state fatte comunque rientrare nei loro alloggi. È stato informato immediatamente il sindaco Giorgio Baiutti e anche il vicesindaco Renato Barbalace.

Le cause dell'incendio sarebbero da ricercarsi in un problema di natura elettrica che ha interessato l'appartamento del primo piano dove viveva la pensionata. Sono comunque in corso di accertamento. È stata informata tempestivamente anche la Procura della Repubblica di Udine tramite il magistrato di turno che ha poi autorizzato la rimozione della salma nella notte.