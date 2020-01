Muore nell'incendio, la Procura apre un'inchiesta

S’indaga ancora per chiarire le cause della morte di Adelfino Pacorigh, l’86enne di Porpetto rimasto intossicato e ustionato nell’incendio della sua abitazione, scoppiato ieri sera, intorno alle 20. Per l’anziano, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La fiamme sono divampate nell’appartamento al primo piano dello stabile di via Roma, sopra al bar Centro, di proprietà della famiglia, a pochi metri di distanza dal Municipio e dalla chiesa del paese. L'86enne, marito della titolare del pubblico esercizio, era da solo in casa mentre la moglie e il figlio si trovavano al piano terra, all’interno del locale.

Per fare piena luce su quanto accaduto, la Procura di Udine ha deciso di aprire un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. Dalle prime risultanze investigative pare, infatti, che solo una decina di giorni fa si fosse verificato un altro incendio, ma in quel caso i Vigili del fuoco erano riusciti a domarlo in tempo.

Il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, ha spiegato che sarà sentita la moglie dell’anziano, proprio per chiarire i dettagli del precedente rogo e le condizioni dell’uomo. Si punta, quindi, a escludere che possano esserci responsabilità di qualsiasi natura a carico di terzi, oltre a chiarire se un eventuale ‘rischio’ non possa essere stato sottovalutato. Il fascicolo è stato affidato al pm di turno Lucia Terzariol.