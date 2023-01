Muore soffocato mentre pranza con gli amici

Un uomo di 85 anni è morto soffocato da un boccone. Cordoglio a Premariacco e in particolare a Orsaria, dove risiedeva, per la scomparsa di Vincenzo Pittioni.

Domenica mattina, dopo aver partecipato alla messa, l’anziano si era dato appuntamento con gli amici in agriturismo. Un luogo di ritrovo abituale per Pittioni, una vita dedicata al lavoro nei campi. Stava sorseggiando un bicchiere di vino, accompagnato da un po’ di affettato.

A un tratto un boccone gli è andato di traverso. L’anziano ha cominciato a non respirare più, nonostante i presenti si siano prodigati nell’aiutarlo e ad allertare immediatamente i soccorsi. Quando il personale sanitario è giunto all’agriturismo, vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

“Una persona buona – l’ha ricordato il sindaco Michele De Sabata – che non ha mai fatto del male a nessuno. Un uomo di compagnia che, come ogni domenica, si era dato appuntamento per trascorrere un po’ di tempo, prima di pranzo, con gli amici. Qualcosa, purtroppo, è andato storto”.