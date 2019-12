Muore travolta da un'auto a Gorizia

Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 8, in via Leoni a Gorizia. Una signora di 74 anni che stava attraversando la strada, non si è ancora appreso se sulle strisce o nelle vicinanze, è stata investita da un’Opel Corsa che, non accorgendosi del pedone, l’ha investita.

Immediato l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno deviato il traffico dopo aver chiuso la strada, e del personale del 118.

I tentativi di rianimare la donna, durati oltre 45 minuti, purtroppo si sono rivelati vani e ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso.