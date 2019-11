Muore travolta dall'acquasantiera, s'indaga per omicidio colposo

Lutto per la morte della piccola Penelope, la bambina di sette anni morta dopo essere stata travolta da un’acquasantiera in marmo durante l'ora di religione, nella chiesa di Santa Chiara, all'interno dell'Educandato Uccellis di Udine.

Sulla tragedia, avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17, la Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli inquirenti hanno stabilito che non sarà necessario eseguire l'autopsia sul corpo della piccola. Entro domani, dunque, sarà rilasciato il nulla osta per la sepoltura. La Procura attende ora l'esito delle attività investigative avviate dai Carabinieri e dagli esperti dell'Azienda sanitaria locale, essendosi l'incidente verificato in ambito scolastico.

In attesa che si chiariscano eventuali responsabilità in questa tragedia, oggi è stato il giorno del dolore e del lutto, per tutti i compagni della piccola, ma anche per i loro genitori.

“E’ un momento drammatico”, racconta ai microfoni di Telefriuli Anna Maria Zilli, dirigente scolastica dell’Uccellis. “Siamo scioccati. Non troviamo le parole per esprimere il dolore e la vicinanza ai genitori di Penelope. Oggi abbiamo sospeso tutte le attività, ma abbiamo tenuto la scuola aperta per riflettere con la nostra psicologa assieme ai bimbi e anche ai loro genitori. Ci siamo seduti tutti in cerchio in aula magna, affinché i piccoli potessero esprimersi e parlare. In tanti, poi, hanno deciso di fare un disegno per Penelope. Anche nei prossimi giorni, grazie all’Azienda sanitaria, ci saranno psicologi volontari a disposizione degli alunni, ma anche degli adulti che sentiranno il bisogno di un momento di sostegno”.

“Ieri – racconta ancora Zilli - sono stata informata immediatamente e mi sono precipitata in chiesa, ma si è capito subito che la situazione era gravissima. All’interno c’era un piccolo gruppo di bimbi che, con il catechista, stava visitando la chiesa. I compagni hanno detto che è stato tutto molto rapido: Penelope si è aggrappata all’acquasantiera e poi il bacile le è caduto addosso, provocandole un trauma mortale”.

Al dolore della scuola si è unito anche don Claudio Como, parroco di San Quirino, la chiesa che si trova proprio di fronte a Santa Chiara. “Ieri sera quando è arrivata la notizia è stato come se un macigno ci fosse crollato addosso”, racconta don Claudio. “Ci ha colpito tutti, perché abbiamo subito pensato a quel papà e a quella mamma, per cui la piccola rappresentava il senso della vita. Avevamo qui i bimbi del catechismo e ci siamo chiesti anche noi perché sia potuta accadere una simile tragedia”.

“Credo non ci sia una risposta”, dice ancora don Claudio. “Pochi giorni fa, tutti siamo rimasti toccati dalla morte di Daniele (il 16enne vittima di un incidente nel cuore della notte, ndr). Oggi piangiamo un’altra giovanissima vita spezzata. Questa società che corre così veloce ha anestetizzato il senso della morte e della vita. Non solo i diretti interessati, i parenti, i compagni e chi conosceva la piccola, ma tutti noi dobbiamo riflettere su come affrontare momenti così difficili. Bisogna trovare qualcosa su cui fondare la nostra esistenza, alla quale aggrapparci anche quando le cose vanno male. Dobbiamo insomma recuperare solidarietà e umanità. Concludo mandando un abbraccio alla famiglia”.