Muore travolta dalla vettura che non andava in moto

Una donna di 70 anni è morta a seguito di un incidente accaduto questa mattina, poco dopo le 10.30, in via Bonafata, a Barcola.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del capoluogo giuliano, intervenuta per rilievi e viabilità, un veicolo in sosta l'ha investita. La vettura era posteggiata a bordo strada, lungo una via ripida. La pensionata ha cercato di metterla in moto, senza riuscirci. A quel punto la donna è uscita dall'abitacolo e ha aperto il cofano, per cercare di capire dove fosse il guasto.

È allora che la macchina si è mossa, per cause che restano da accertare, e l'ha travolta, causandole lesioni fatali. Il decesso è stato quasi immediato.

Nell'impatto, la donna ha riportato gravissime ferite; inutili i soccorsi, prestati dal personale sanitario di un'automedica e un'ambulanza inviate dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.