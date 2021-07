Muore travolto da un'auto a 16 anni, chiesto l’incidente probatorio

Servirà un incidente probatorio per stabilire le cause della morte di Riccardo Franzin, il ragazzo di 16 anni che, verso le 22 dell'1 maggio, serata particolarmente piovosa, era stato investito da un’automobile in via delle Ferriere a Udine.

Il gip Mariarosa Persico ha conferito l’incarico al perito già nominato, Vito Toneatto. L’incidente probatorio era stato chiesto dall’avvocato Roberto Mete, difensore assieme a Mery Mete del conducente, a carico del quale è stato aperto dalla Procura un fascicolo per omicidio stradale.

“Con questo - dice Mete - si intende fare chiarezza a 360 gradi sulla dinamica del sinistro”. Durante l’udienza il difensore ha nominato il proprio perito di parte, così come il pubblico ministero Luca Olivotto e le parti civili, gli avvocati Barbara Puschiasis ed Elisa Sottostanti, rappresentanti dei genitori del giovane.