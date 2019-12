Muore travolto da un'ondata di piena nel guado di Murlis

Attraversa il guado di Murlis, chiuso per il maltempo: muore travolto da ondata di piena. È successo questa notte all'una e mezza, nella zona tra Cordenons e Zoppola. La persona aveva chiesto aiuto con il telefonino dopo essere rimasta bloccata con l'auto nel guado: ha detto di essere sola. I Vigili del Fuoco sono arrivati immediatamente, ma purtroppo la vettura è stata travolta da un'ondata di piena improvvisa, che l'ha sommersa e trascinata.

L'uomo sarebbe quindi morto annegato. Sono in corso le operazioni di recupero.

Sul posto la Polizia di Stato (ore 8.30). Ci sono i sommozzatori provenienti da Trieste per il recupero in acqua del mezzo e della persona. La vettura è stata trascinata per diversi metri ed è finita in un punto di difficole accesso.

I guadi erano chiusi da ieri per maltempo.