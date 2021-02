Musica a tutto volume, arriva la Polizia

La scorsa notte, la Volante della Questura di Trieste ha denunciato per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino del 1992. Il giovane si trovava a casa di una donna, in strada Vecchia dell’Istria, assieme a un altro uomo. Gli operatori sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di musica ad alto volume proveniente dall’appartamento.

Uno dei tre non è stato per nulla collaborativo: non si è soltanto rifiutato ripetutamente di fornire le proprie generalità, ma ha oltraggiato gli agenti e, per tutta risposta, ha riacceso l’impianto stereo.

E’ stato denunciato ed è stato anche multato per aver violato la normativa antipandemica.