Musica a tutto volume e alcool, arriva la Polizia

Maxi festa illegale, con musica e alcol, in un appartamento di via Marangoni, a Udine. Intorno all'una di questa notte, un vicino ha chiamato il 112 perchè non riusciva a dormire per il gran frastuono. Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine sono intervenuti immediatamente a seguito della segnalazione.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno bussato alla porta. Luci e musica erano spente, ma c'era qualcuno che faceva capolino dal terrazzo per capire se la Polizia di Stato fosse ancora lì. Alla fine, sono riusciti a farsi aprire: nell'appartamento c'erano 12 persone, uomini e donne, intenti a festeggiare. Era in corso, insomma, un vero e proprio festino, assolutamente illegale, dato che gli invitati non erano conviventi.

Più di qualcuno aveva alzato un po' troppo il gomito e ha tenuto, per così dire, un atteggiamento non consono con le forze dell'ordine. Nel corso della giornata a tutte le persone presenti sono state notificate le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti Covid che, lo ricordiamo, vietano gli assembramenti.