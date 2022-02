Musica a tutto volume, scoperto Rave Party in un edificio agricolo

La musica a tutto volume, nel cuore della notte tra sabato 12 e domenica 13, non è passata inosservata. E diversi cittadini, che non riuscivano a dormire, hanno chiamato le forze dell’ordine. E’ stato scoperto così un Rave Party, organizzato in un edificio agricolo dismesso, lungo il canale Malgher, a Loncon di Concordia Sagittaria.

Alle prime luci dell’alba, è scattato un maxi-controllo, che ha visto impegnate diverse pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Nei locali c’era quasi un centinaio di giovani, giunti da Veneto e Fvg per la festa, organizzata all’insaputa del proprietario del terreno e della struttura. Saranno tutti denunciati per occupazione abusiva dello stabile, mentre i promotori dovranno anche rispondere delle mancate autorizzazioni.