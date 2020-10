Musica e clienti fuori orario, chiuso un bar a Udine

Primo bar chiuso a Udine dopo le disposizioni del nuovo Dpcm che impone di abbassare le serrande di ristoranti e bar a mezzanotte, per il contenimento della pandemia da Covid-19. È mezzanotte e mezza quando gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura di Udine, Squadra coordinata dal dottor Francesco Leo, in servizio per il controllo del territorio nel capoluogo friulano, nota, in un bar di Udine, almeno una quindicina di persone che stanno ancora vedendo dei drink.

Anche la musica non è cessata e si sente distintamente ad alto volume uscire dal locale pubblico. A quel punto scatta il controllo. Inevitabile la chiusura, per un giorno, del locale.

La Polizia di Stato ricorda che è obbligatorio, in base alle recentissime disposizioni nazionali, chiudere bar e ristoranti allo scattare della mezzanotte.

Servizi di controllo in questo senso saranno eseguiti in maniera costante nei prossimi giorni a tutela della salute pubblica. la chiusura dei pubblici esercizi va da uno a 5 giorni.