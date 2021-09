Musica e movimenti sospetti, bloccato un rave party a Ruda

Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova dalle prime ore di oggi, in un fondo privato di Cortona di Ruda, al confine con il comune di Villesse, dove erano stati segnalati movimenti sospetti e musica provenire da un campo. In tanti hanno composto il 112 segnalando assembramento di persone.

Immediato l'intervento dei militari dell'Arma che, giunti sul posto, hanno trovato una cinquantina di giovani, provenienti da tutto il Triveneto, alcuni dei quali anche residenti in Friuli Venezia Giulia, tutti maggiorenni, pronti ad avviare festeggiamenti non autorizzati.

Il proprietario del fondo, una persona anziana della zona, ha detto di non saperne nulla e di essere estraneo all'organizzazione di questo evento non autorizzato. I carabinieri hanno sequestrato gli impianti acustici da utilizzare per la festa illegale. Non è stata violata alcuna norma anti Covid.

Di fatto l'evento, un rave party, è stato bloccato sul nascere grazie al tempestivo intervento dei militari dell'Arma.