Musica, griglia e via vai di persone, i vicini chiamano i Carabinieri

Ieri sera, intorno alle 20, i Carabinieri della stazione di Aviano, con l'ausilio di equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti in un'abitazione privata di Sacile, dove era stata segnalata una festa.

Il numero di auto parcheggiate nel cortile e il via via di ragazzi evidentemente aveva attirato l’attenzione di qualcuno e fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto i militari hanno constatato che, oltre alle persone appartenenti al nucleo familiare che aveva organizzato l’evento come se fosse un sabato sera qualcunque, erano presenti sei giovani che avevano tentato di nascondersi all’arrivo dei Carabinieri.

Insomma, era in corso una festa con tanto di barbeque, brindisi e musica alla quale, probabilmente, avevano preso parte anche altre persone che si erano già allontanate. Ai giovani, di età compresa tra 20 e 22 anni, residenti a Caneva e a Sacile, sono state contestate multe per violazione delle norme anti-Covid. Le sanzioni amministrative variano da 280 a 373,33 euro (se pagate entro cinque giorni); per uno di loro, già multato in precedenza, l'importo sarà raddoppiato.