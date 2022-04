Muzzana, rapina con un coltello nell'alimentari

Due persone travisate con cappellino, mascherina e vestiti scuri, hanno rapinato un piccolo negozio di vicinato a Muzzana del Turgnano. Si tratta del centrale market 'Tabaj Gjornai Alimenars' di via Roma.

L'irruzione è avvenuta verso le 10.45 quando i due finti clienti, avvicinandosi alla cassa, hanno estratto un coltello. L'azione è stata repentina, così come le minacce rivolte alla cassiera, puntandole contro la lama.

L'addetta non ha potuto far altro che prelevare l'incasso, ancora in corso di quantificazione, e consegnarlo ai due malviventi. Proprio in quel momento, è uscito dal retrobottega il titolare del negozio che ha messo in fuga la coppia di banditi, che si sono dileguati tra le vie del paese.

Vane le immediate ricerche avviate dai militari dell'Arma della stazione di Palazzolo dello Stella, ora all'opera per risalire all'identità dei due rapinatori. A supporto delle indagini anche il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Latisana.