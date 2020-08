Muzzana, schianto tra Audi e Clio lungo la regionale

Incidente questa mattina a Muzzana del Turgnano, lungo la regionale 353, all'altezza di un passo carraio. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'Audi A4, nel tentativo di evitare una Renault Clio che stava uscendo dalla laterale, per immettersi sulla regionale, è andato a schiantarsi contro la stessa vettura.

Quindi, l'automobilista al volante dell'Audi è andato a finire contro il guard-rail, occupando parte della carreggiata, mettendosi di traverso. Coinvolti un uomo di Precenicco al volante della Clio e un uomo di Muzzana, alla guida della Audi. Nessuno è rimasto ferito.

Per tutti i rilievi e gli accertamenti la Polizia Locale di Latisana. I veicoli incidentati sono stati rimossi dal soccorso stradale Tel di Muzzana del Turgnano.