Nas, continuano i controlli nelle case di riposo

Continuano in maniera serrata i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine nelle case di riposo pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia. Sono diverse decine gli istituti che sono stati monitorati in questi giorni dagli uomini del capitano Fabio Gentilini. Non solamente nelle strutture dove si sono verificati decessi con Covid-19, ma anche in altre case di riposo che hanno registrato contagi zero.

È stata acquisita un'imponente mole di documentazione e sono stati sentiti numerosi testimoni. Le indagini hanno l'obiettivo di verificare il rispetto dei protocolli di contenimento del Coronavirus sia durante la fase più acuta dell'emergenza sia in questa seconda fase.

Al momento nessuna persona è stata iscritta al registro degli indagati e non sono state segnalate irregolarità o violazione all'autorità preposta. Il lavoro continuerà anche nelle prossime settimane nelle altre strutture non ancora monitorate.

Sono iniziati anche i controlli interforze all'interno delle aziende che hanno ripreso l'attività produttiva per verificare il rispetto del protocollo di sicurezza per i lavoratori. Il gruppo è composto da diverse specialità che comprendono Carabinieri, Guardia di Finanza, ispettori dell'Azienda sanitaria e Polizia di Stato.