Nas negli obitori, carenze igieniche in due ospedali Fvg

I Carabinieri del Nas di Udine hanno eseguito una serie di controlli negli obitori della nostra regione, disposti dal Comando per la Tutela della Salute, d’Intesa con il Ministero, per verificare il rispetto anche in queste strutture delle misure di prevenzione anti-Covid e, in generale, la regolare attività delle stesse.

In Fvg, i militari hanno eseguito complessivamente 12 ispezioni, quattro nell’ex provincia di Pordenone, tre in quella di Udine, due nell’Isontino e tre nell’area giuliana. Sono due le camere mortuarie dove sono state registrate irregolarità, entrambe nel Friuli Occidentale. Sono emerse carenze igienico sanitarie, mentre non si segnalano problemi nella conservazione delle salme. Nessuna inosservanza, invece, è emersa nelle altre celle mortuarie esaminate.

A livello nazionale, sono stati esaminati 375 obitori interni alle strutture ospedaliere o alle aree cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 casi. Complessivamente sono state denunciate 23 persone e segnalate altre 78, tra dirigenti di strutture sanitarie e ospedaliere nonché titolari di imprese funebri private per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, inosservanza degli obblighi della normativa anti-Covid e delle leggi regionali e di polizia mortuaria, contestando 102 sanzioni penali e amministrative.