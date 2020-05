Nascondevano droga e una pistola, arrestati due giovani

Avevano una guida sospetta, erano nervosi e la loro presenza a Trieste non aveva giustificati motivi. Questi gli elementi che hanno indotto i Carabinieri della Compagnia di via Hermet a procedere al controllo e al successivo arresto di due 20enni friulani, trovati in possesso di armi e droga.

Nel corso di un servizio di pattuglia in abiti civili per le vie del centro di Trieste, tra lunedì 11 e martedì 12 maggio, i militari avevano notato un’auto con tre persone a bordo che procedeva con manovre insolite. Questo il motivo principale che ha portato al controllo del veicolo e degli occupanti. I tre, tra cui un minorenne, tutti di Udine e provincia, si sono mostrati da subito molto agitati e, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di qualche grammo di cocaina, oltre a circa 600 euro in contanti.

Considerati i loro numerosi precedenti penali, i Carabinieri hanno deciso di recarsi a Udine e Pasian di Prato, dove hanno eseguito perquisizioni ai rispettivi domicili, scoprendo a carico di uno di loro 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale da taglio e confezionamento, la somma in contanti per circa 4.500 euro, considerata provento dell’attività di spaccio. In casa anche una pistola semiautomatica calibro 25 con cinque colpi nel caricatore, illegalmente detenuta e ritenuta, quindi, d'illecita provenienza. L'altro ragazzo nascondeva circa 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi e due grammi di cocaina.

Considerati i numerosi elementi raccolti a loro carico, i due maggiorenni, al termine delle formalità di rito, sono stati portati in carcere a Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.