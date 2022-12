Nascondono una mattonella di cocaina

Dalla mattonella di cocaina avrebbero potuto ricavare migliaia di dosi di droga. Due cittadini afghani, accusati di detenzione di stupefacente, hanno patteggiato davanti al gup di Udine Emanuele Lazzaro oltre 6 anni di reclusione e 28mila euro di multa complessivi.

A finire nei guai sono stati un 41enne e un 27enne, entrambi residenti a Udine e difesi dall'avvocato Guido Galletti del Foro di Treviso. Secondo l'accusa, i due avevano nascosto il blocco di cocaina in un cespuglio all'interno di un'area industriale in via Sant'Osvaldo, dismessa 5 anni fa. La sostanza era pura all'89% e, secondo il calcolo degli inquirenti, se ne sarebbero potute ricavare quasi 6mila dosi.