Negozio divorato dalle fiamme a Gorizia

Sono ingenti i danni causati da un rogo divampato intorno alle 11.30, a Gorizia, nel negozio Sirene Blu di via Garzarolli. Le cause sarebbero di natura elettrica, in corso di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale del Comando dei pompieri di Gorizia.

Circa 600 metri quadrati del punto vendita sono andati distrutti dalle fiamme e dal forte calore sprigionato.

Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita: le cassiere hanno fatto uscire subito i clienti e hanno chiamato il 112.

I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto con il funzionario di guardia, due autobotti e un mezzo auto-pompa-serbatoio. Sono stati impiegati oltre 20.000 litri di acqua per domare il più rapidamente possibile l'incendio.