Nel 'menu' del bar c'era anche la marijuana

Due persone arrestate, circa 350 grammi di marijuana di ottima qualità, quasi 15mila euro in contante e cinque piante di marijuana messe a coltura e con infiorescenze mature, in una serra attrezzata con sistemi di illuminazione. È il bilancio dell'attività svolta ieri dalla sezione antidroga della Squadra Mobile, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste. Gli arrestati sono due italiani, rispettivamente classe 1980 e 1961, con precedenti specifici.

Il primo è titolare di un bar alle spalle di via Torino, dove teneva la droga destinata ai clienti; diverse le cessioni accertate con relativi sequestri. In una circostanza, aveva anche spedito circa dieci grammi di marijuana via posta a un cliente residente in Piemonte. In base a quanto emerso, il Pm titolare del fascicolo ha emesso due decreti di perquisizione nei confronti del barista e del suo fornitore.

Nel primo caso, sono stati trovati oltre 112 grammi di marijuana nascosti nell'auto e all’interno del locale, oltre a mille euro in contanti. Nella sua abitazione, inoltre, è stata scoperta una serra costruita con sistema di illuminazione a luci violette a led, termo-igrometro e struttura con dispositivo riflettente per amplificare l’illuminazione, per meglio coltivare le piante di marijuana, alcune delle quali con infiorescenze mature.

Il 59enne, invece, è stato trovato in possesso di circa 240 grammi di marijuana, nonché di quasi 14mila euro in contante in banconote di diverso taglio.

Ultimati gli atti di rito, sequestrati stupefacente e contanti, i due sono stati posti ai domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.