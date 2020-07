Nel fosso con l'auto elettrica, muore un anziano

Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 10, in comune di Frisanco. Un uomo di 90 anni che stava percorrendo la strada comunale Fonte Giulia, in località Taviela, di fronte al monastero di Santa Maria, a Poffabbro, ha perso il controllo della sua auto elettrica ed è rovinato in un fossato.

Ha riportato ferite gravissime ed è deceduto. Vittima Giuseppe Bozzetto che solo da pochi giorni aveva acquistato il mezzo. L'uomo era molto noto e amato in paese. Ogni giorno percorreva lo stesso tratto di strada per fare un giretto.

Inutili purtroppo i soccorsi, tempestivamente prestati dal personale medico dell'elicottero sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido, e dall'equipe sanitaria di un'ambulanza giunta sul luogo della disgrazia inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e, per tutti i rilievi e la viabilità, la Polizia Stradale di Spilimbergo.