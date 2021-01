Nel Friuli Occidentale scatta il piano anti-smog

Sale la quantità di pm10 nell’aria e scattano le limitazioni contro lo smog, che dureranno almeno fino a domenica 31 gennaio. Oggi sono entrate in vigore le misure di emergenza per le polveri sottili a Pordenone e in altri 13 comuni del Friuli occidentale. Le limitazioni - che riguardano oltre al capoluogo Azzano Decimo, Casarsa, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola - sono dovute all’innalzamento del pm10 in atmosfera causato dal bel tempo di questi giorni.

In questi Comuni, come previsto dal Piano antismog, la temperatura in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e sportive non deve superare i 20 gradi, che diventano 18 in edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, con l’esclusione di edifici con classe energetica B o superiore strutture sanitarie case di riposo, scuole e abitazioni nelle quali risiedono persone con malattie croniche.

Vietato l’uso di combustibile a legna, a meno che questo non sia l’unico sistema di riscaldamento o che le stufe non siano a bassa emissione, e l’accensione di fuochi all’aperto. Inoltre, nel capoluogo sono in vigore i limiti alla circolazione all’interno del ring per i veicoli più inquinanti dalle 16 alle 20.

“A meno che non si verifichino cambiamenti meteo, con l’arrivo di piogge per ora non previste dall’Arpa o di venti - spiega l’assessore all’ambiente di Pordenone, Stefania Boltin -, le restrizioni resteranno in vigore fino a fine mese”.

