Nel locale clienti pregiudicati e carenze in materia di sicurezza

Oggi, il personale della Questura di Udine ha notificato al titolare di un ristorante del centro città, un cittadino afghano, la sospensione dell’attività per 30 giorni.

Gli agenti, durante i controlli eseguiti nelle serate del 13 e 16 ottobre, hanno identificato diversi avventori con precedenti di polizia, riscontrando, peraltro, irregolarità in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro (non era stata eseguita la revisione periodica degli estintori) e nelle certificazioni sulla formazione dei dipendenti.

Al gestore è stato oggi notificato il provvedimento del Questore Alfredo D'Agostino d'immediata sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.