Nel negozio con un tronchese, denunciato per furto

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per tentato furto aggravato un cittadino libico del 1996. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso all’interno del negozio Coin nel tentativo di asportare prodotti di profumeria per un valore di 150 euro. Nel suo zaino è stato trovato un tronchese, poi sequestrato. Sul posto la Squadra Volante.

Sempre ieri sera sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità agli operatori della Volante tre coetanei del 1997: due padovani e un albanese. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale sono stati anche multati), molestavano i passanti in piazzale 11 Settembre.