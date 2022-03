Nell'ex cava di Cividale si può fare una discarica

Ex cava Murà di Cividale, torna l’ipotesi della discarica. A riesumarla è il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha annullato il provvedimento con il quale la Regione aveva negato alla Gesteco l’autorizzazione a realizzare una discarica di rifiuti non pericolosi nel sito di proprietà della Inerti Cividale.

Le due società hanno impugnato il decreto del maggio 2021 che riteneva l’intervento incompatibile con gli obblighi di riassetto ambientale ancora presenti sull’area e con il divieto di realizzazione o di ampliamento di cave e discariche prescritto dal programma Firmano Pulita 2000. Il giudice amministrativo ha dato loro ragione in quanto l’ex cava, dismessa da vent’anni e sulla quale non sono mai stati fatti interventi di ripristino da Comune e Regione, può essere oggetto di recupero ambientale anche attraverso “una diversa iniziativa progettuale, come la costruzione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi”.

“La Regione - dice il Tar - anziché opporre aprioristico diniego alla realizzazione dell’impianto di interesse delle ricorrenti, avrebbe dovuto valutare nel merito il progetto, anche alla luce delle esigenze di risanamento del sito”.

“Abbiamo atteso con serenità la sentenza – dice Adriano Luci, presidente del Gruppo Luci di cui Gesteco fa parte – e abbiamo appreso con piacere che è positiva. Siamo abituati - conclude - a rispettare le sentenze”.